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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 00:43:58 -
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamasının bitmesinin ilk dakikalarında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle İstanbul sokaklarında hareketlilik başladı. Kısıtlama boyunca sessizliğe bürünen ve kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlenmeye başlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

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