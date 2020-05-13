Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik izni başladı

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlığı’nda 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısı sonrasında normal hayata dönebilmenin önünün kademe kademe açılacağı belirtilmişti. O çerçevede sokağa çıkma yasağı bulunan 0-20 yaş arası çocuk ve gençlerin biraz olsun nefes almalarına izin verilmiş oldu. Özellikle havaların ısınmasıyla güneşin de etkisini artırdığı şu günlerde 4 saatlik izin resmen çocuklara nefes oldu. 81 ile gönderilen yeni genelge ile 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma yasağı esnetildi. 20 yaş altına yönelik olacak uygulama çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar maske takarak 4 saatlik izinlerini kullanmaya başladı. 15 Mayıs Cuma günü ise maske takmak şartıyla 15-20 yaş arası gençler saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız” notunu düştü.