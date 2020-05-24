Sokağa çıkma kısıtlaması bayramda kilo almamak için avantaj

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, kilo almamak için avantaj olduğunu söyledi.

Göral, AA muhabirene yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ramazan ayında vatandaşların yeterince hareket edemediğini ve oruç döneminde yediklerini yeterince harcayamadığını belirtti.

Birçok kişinin ortaya çıkan etkenlerden dolayı muhtemelen kilo aldığını dile getiren Göral, bayramda da aşırı tatlı tüketmenin sağlık açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

Bayramda tüketilmek üzere kolay ve hızlı ulaşılabilir olarak online sistemlerle baklava ve diğer tatlıların siparişlerinin çok yoğun olduğunun görüldüğünü ifade eden Göral, şöyle konuştu:

"Bu, sağlık açısından tehlikeye yol açacak kadar aşırı olmamalıdır. Ülkemizde, yıllardan beri bayramlarda tatlı tüketimi de biraz artmaktadır. Bayramda birdenbire aşırı yemek yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, kilo artışına, karaciğer yağlanmasına, şeker hastalığının kontrolden çıkmasına, kalp damar hastalıkları ve tansiyon problemlerine neden olabiliyor."

Göral, bayram sabahında güne hafif bir kahvaltıyla başlanması tavsiyesinde bulunarak, bayram süresince, kızartmalar ile tuzlu, yağlı et yemekleri ve hamur işleri yerine, zeytinyağlı yemekler, ızgara yemekleri ve bol sebze, salata tüketmek gerektiğini dile getirdi.



Bayramda akşam yemekleri saatlerinin erkene çekilmesi gerektiğine vurgu yapan Göral, "Akşam daha az yemeli, günlük su tüketiminizin 2- 2,5 litre olmasına özen göstermeliyiz." dedi.

- "Bayramda, genel olarak sütlü tatlılar, tercih edilmelidir"

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramdaki tatlı alışkanlıklarının değişebileceğini, bunun bir fırsat olduğunu değerlendiren Göral, şöyle konuştu:

"Yiyeceğimiz tatlı miktarının yarısını yersek ve izleyen öğünde de sebze ağırlıklı beslenirsek, daha az kalori almış oluruz. Çünkü aldığımız kiloyu ve fazlalığımızı, bayram sonrası eritmek de daha kolay olacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram gezmelerinin olmaması kilo almamak için müthiş bir avantaj olabilir. Bayram nedeniyle, içeceğimiz çay, kahve, mümkünse taze meyve suyu ve meşrubatları, dozunda, abartmadan tüketmek ve su tüketimini dengelemeyi hatırlamak da faydalı olacaktır. Çay ve kahveyi mümkünse şekersiz tüketin."

Sokağa çıkma yasağı olmadığı günlerde kurallar çerçevesinde günde 3-5 bin adım atabilmenin önemine değinen Göral, "3-5 bin adım atarsak müthiş olur. Yürüyüş, bahçe işi ile uğraşma, imkanı olanlar için ev etrafında bisiklete binme, asansör yerine merdiven kullanma gibi aktiviteleri öneriyorum." şeklinde konuştu.

Göral, sokağa çıkma kısıtlamasında fiziki aktivite olarak ev etrafında veya yakın bir bahçede, mümkün değilse ev içinde bayram süresince gün içinde toplam 1 saat tempolu yürüyüş yapmayı önerdi.