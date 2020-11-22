Sokağa çıkma cezası ne kadar? | Sokağa çıkma cezası nereye ödenir?

Sokağa çıkma cezası öde | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım Cuma akşamı itibariyle kısıtlamalar geri döndü. 81 ilde hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkmak yasaklandı. Peki, yasağa uymayanlara ceza veriliyor mu? | Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri:

Cumartesi 20.00'de başlayan yasak pazar saat 10.00'da sona eriyor.

Pazar 20.00'de başlayan yasak pazartesi saat 05.00'de sona eriyor.

Sokağa çıkma saatleri arasında dışarı çıkanlara ise bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor.

Sokağa çıkma cezası nereye ödenir?

81 ilde için alınan sokağa çıkma yasağına uyanların sayısı bir hayli fazla. Ancak her ilde kurallara uymayanlar da bulunuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.

Ceza alan vatandaşlar hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı cezası alanlar mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine müracaat edip cezalarını ödeyebilir.