  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de 0-14 yaş grubu çocuklar izinli olarak sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:32:25 -
Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de 0-14 yaş grubu çocuklar izinli olarak sokağa çıktı. Dışarı çıkan çocuklar sıcaklığın 38 dereceye kadar çıktığı kentte süs havuzlarına girerek serinlediler.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ikinci kez izinli olarak dışarı çıktı. İzin saatlerinde bunaltıcı havayı gören çocuklar sıcağa daha fazla dayanamayarak kendilerini İncilipınar Parkı’nda süs havuzlarına attılar. Zaman zaman sudan çıkan ve birbirlerine su atan çocuklar, çevredekilerin şaşkın bakışlarına da aldırış etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı