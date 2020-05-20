Sokağa çıkan çocuklar süs havuzunda serinledi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de 0-14 yaş grubu çocuklar izinli olarak sokağa çıktı. Dışarı çıkan çocuklar sıcaklığın 38 dereceye kadar çıktığı kentte süs havuzlarına girerek serinlediler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ikinci kez izinli olarak dışarı çıktı. İzin saatlerinde bunaltıcı havayı gören çocuklar sıcağa daha fazla dayanamayarak kendilerini İncilipınar Parkı’nda süs havuzlarına attılar. Zaman zaman sudan çıkan ve birbirlerine su atan çocuklar, çevredekilerin şaşkın bakışlarına da aldırış etmedi.