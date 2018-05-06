Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuru kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayı için imza verme işleminde üçüncü günün sonunda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 35 bin 391 imzaya ulaşabildi.

SON GÜN ÇARŞAMBA

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından imza verilmesi işlemleri 9 Mayıs Çarşamba günü son bulacak.