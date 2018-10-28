THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Şoka giren çekici sürücüsü gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Kağıthane'de üstünde iki aracın bulunduğu çekici kaza yaptı. Çekici aracının sürücüsü, kaza sonrası şoka girdi, gözyaşlarına boğuldu. Sürücü kadını, kaza yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

28 Ekim 2018 Pazar 11:03
Şoka giren çekici sürücüsü gözyaşlarını tutamadı

Kaza dün saat 12.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekici aracının ismi öğrenilemeyen kadın sürücüsü, biri kazalı diğeri arızalı iki aracı tamirhaneye götürüyordu. Işıklı Sokak'tan yokuş yukarı çıkarken sürücü bir anda aracın kontrolünü kaybetti. Aşağıya doğru kayan çekici aracı, kaldırıma çıkıp elektrik direklerine çarparak durdu.

O sırada yoldan geçen birinin olmaması ve büyük hasar gören elektrik direklerinin şans eseri devrilmemesi faciayı engelledi. Kazayı gören mahalle sakinleri kazazede kadının yardımına koşup polis ekiplerine haber verdi. Kazanın şokunu uzun süre üstünden atamayan çekici aracının sürücüsü kadın gözyaşlarına boğuldu. Onu kazayı haber alıp gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. 

Kazayı gören mahalle sakini İsmail Terzi "Çekici yokuşu çıkarken önüne otomobil çıkınca yolun ortasında durdu. Sonra aracı kaldıramadı, aracı kaldıramayınca fren boşalmış sonra geri geri gelip elektrik direklerini yamulttu. Direkler devrilmediği için şanslıydı" diye konuştu. Kaza sonrası gelen polis ekipleri muayene tarihi geçen çekici aracına cezai işlem uygulayıp bağladı. Araçlar başka çekicilere yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 11:03
  1. İstanbul
  2. Kağıthane
  3. çekici
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da yapılacak! Avrupa'nın en büyüğü olacak
    1. Ankara'da yapılacak! Avrupa'nın en..
    2. FETÖ’cü komutan bülbül gibi şakıdı!..
    3. Gürcistan sandık başında! 25 aday..
    4. İzmir'de art arda 3 deprem!
    5. Karanlık odaları denetim korkusu sardı
    6. Devlet Bahçeli'den yerel seçim hamlesi
    7. Fedakar koca, karısı için bakın ne yaptı
    8. 5 yıldır çamur atanlar, şimdi ‘İsmi..
    9. Cüneyt Çakır hakkındaki FETÖ..
    10. Başkan Erdoğan'ın fındık alımı..
    11. Mağazanın balkonundan düşen kadın feci..
    12. Şoka giren çekici sürücüsü..
    13. Baskın Oran'dan komik 'Reşat Galip'..
    14. Dilinin cezasını çekiyor... Erdoğan..
    15. ASELSAN ile SSB arasında 1,5 milyar..
    16. TAV’dan ilk 9 ayda 206 milyon euro kâr
    17. Diyarbakır’ın ilk kadın zirvesi 1..
    18. Tak cihazı aklında kalmasın
    19. Tartışmalar gündemdeyken, Mehmetçik'in..
    20. Kıdem tazminatında yeni dönem! 2019'da..
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı