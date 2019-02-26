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Şok’a arz ödülü

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün başarı barometresi olarak görünen ‘2019 Bonds & Loans Ödülleri’n de bu yıl ‘Yılın Hisse Senedi Sermaye Piyasaları’ kategorisinde birincilik ödülüne Şok Marketler layık görüldü.

26 Şubat 2019 Salı 12:10
Şok’a arz ödülü

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün başarı barometresi olarak görünen ‘2019 Bonds & Loans Ödülleri’n de bu yıl ‘Yılın Hisse Senedi Sermaye Piyasaları’ kategorisinde birincilik ödülüne Şok Marketler layık görüldü. Türk perakende sektörünün düşük fiyat politikası ve yaygın mağaza ağı ile önde gelen kuruluşlarından olan Şok Marketler A.Ş.’nin CEO’su Uğur Demirel, başarılarının uluslararası ödüller ile taçlandırılmasından duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi aslında Türkiye ekonomisine, sektörümüze ve şirketimize duyulan bir güvenin ifadesidir. ŞOK Marketler olarak büyük bir sorumluluk üstlendik ve ne mutlu ki başarılı bir sonuç elde ettik. 2,3 milyar lira ile Türkiye’de son 10 yılın en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirdik. Yolumuza ve hızlı büyümemize şeffaf bir şirket olarak devam ediyoruz.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:10
  1. Sermaye piyasaları
  2. finans sektörü
  3. 2019 Bonds & Loans Ödülleri
  4. Şok Marketler
  5. Şok Marketler A.Ş.’nin CEO’su Uğur Demirel

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