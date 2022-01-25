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Teknoloji Şok sonuç! Mars'ta bulunan su 'serap mıydı?
Teknoloji

Şok sonuç! Mars'ta bulunan su 'serap mıydı?

Bilim insanlarının daha önce Mars yüzeyinin altında sıvı halde tespit ettiği suyun büyük ihtimalle yanılsamadan ibaret olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 21:07:00 -
Şok sonuç! Mars'ta bulunan su 'serap mıydı?

Gökbilimciler 2018 senesinde gezegenin güney kutbunda parlak radar yansımaları gözlemlemişti. O dönemde bu yansımaların yüzey altındaki sıvı suya işaret ettiği düşünülmüştü.

Fakat ABD'de bulunan Texas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu radar yansımalarının muhtemelen bir "serap" olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibi, gözlemlenen yansımaların aslında buzun altında gömülü, volkanik kayalar olduğunu savunuyor.

Gezegenbilimci Cyril Grima, "Suyun yüzeye bu kadar yakın olması için hem çok tuzlu bir ortama hem de güçlü ve yerel olarak üretilen bir ısı kaynağına ihtiyacınız var. Ancak bu bizim istediğimizle uyuşmuyor. Bu bölgeyi biliyorum." dedi.

"Farklı enlemlerdeki birçok noktada ortaya çıktı"

Araştırma sırasında Mars'ın radar haritasına tüm gezegeni saran, hayali bir buz tabakası eklendi. Çünkü ekip, gezegenin diğer bölgelerindeki jeolojik özelliklerin yaklaşık 1,6 kilometrelik buz tabakası altında radarda nasıl görüneceğini öğrenmek istiyordu. Bunun ardından 2018'de görülenlerle aynı parlak yansımalar, Kızıl Gezegen'in farklı enlemlerindeki birçok noktada ortaya çıktı. Ekip bu yansımaların oluştuğu noktaların volkanik ovaların konumlarıyla eşleştiğini fark etti. Bu da demir açısından zengin lav akıntılarının su zannedilebilecek, benzer yansımalara sahip kayaçlar oluşturduğu manasına gelebilir. Öte yandan yansımalara dair tek muhtemel açıklama bu değil. Grima, "Kurumuş nehir yataklarındaki madenler de bir diğer olasılık. Her iki durumda da bunların ne olduğunu bulmak, Mars'ın tarihiyle ilgili önemli soruları yanıtlayabilir." dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; hakemli bilimsel dergi Geophysical Research Letters'ta yayımlanan araştırmanın bulguları hayal kırıklığına neden olmuş gibi görünse de aslında bilim insanları umutlu. Grima "Güney kutbunun altında hapsolmuş sıvı su yok ama kutuplardaki kalın tabaka da dahil olmak üzere Mars'ta bol miktarda su buzu var. Yeni çalışma, Mars'ın geçmişte daha ıslak olduğuna işaret ediyor." dedi.

 

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