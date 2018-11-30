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Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor

Göğüs hastalıkları uzmanı Ahmet Rasim Küçükusta, yayınladığı bir videoda ilaçların insan sağlığına zarar verdiğini ifade etti, “İlaçları çöpe atın; çünkü sizin de yaşamanız lazım” dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 10:56

 yeniakit.com.tr  Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Instagram hesabından yayınladığı bir videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Küçükusta, “Hasta olduğunuz zaman, mutlaka hemen, hiç gecikmeden doktora gidin, muayene parasını ödeyin; çünkü doktorunuzun yaşaması lazım. Reçetenizi alın, eczaneye gidin, ilaçları alın, parasını ödeyin; çünkü eczacının da yaşaması lazım. Eve gelin, ilaçların hepsini çöpe atın; çünkü sizin de yaşamanız lazım.” dedi.

Ahmet Rasim Küçükusta kimdir?

9.1.1955 yılında Kayseri’ de doğdu. Dişhekimi/şair Turhan Nesimî Bey ve Fevziye Hanım’ ın oğludur.

Kayseri' de Salih Avgun Paşa İlkokulu' nda 4 sene okudu, beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamladı.

Hazırlık sınıfını Alman Lisesi' nde okudu.

İstanbul Erkek Lisesi’ ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ ni (1979) bitirdi.

1984’de göğüs hastalıkları uzmanı, 1986’da doçent, 1996’ da profesör oldu.

1981’ de Feryal Hanım ile evlendi; oğlu Umut 1982, kızı Bestegül 1991 doğumludur.

Almanca ve İngilizce bilir.

2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır.

Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:56
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ahmet Rasim Küçükusta
  4. ilaç
  5. doktor
  6. reçete
  7. Instagram

YORUM YAZ

  • İbrahim Çolakİbrahim Çolak9 dk önce
    Hocam çok doğru konuşmuş tebrik ederim.
  • cccccc11 dk önce
    Antibiyotiğin alternatifi sarımsak, Girip aşısının ki turşu. Bozağ ağrısı ve burun tıkanıklığına mentollü şeker...B12 eksikliğine ceviz lahana balık çörek otu vs....
  • BilalBilal12 dk önce
    Bu doktorun ellrini öperim benim babam ilacların yan tesirinden baska bir hastalıga yakalandı .cok yerinde tesbit
  • HKMHKM31 dk önce
    TIP sektörü Marketler gibi servisi müşteri hizmetleri olan bir sistem. Özellikle özel sektör hastaneleri iyi örnekleri tenzih ederek söylüyorum. Bu doktorun dediği gibi. Faturası çıkan bir şey Alışveriş olur TIP değil. İyi tahlil MR satamayan (!) doktor Özel Sektör hastanelerinde barınamaz. Bunun için işsiz kalan arkadaşlarım var. Süper market mantığıyla çalışan Devletin ve vatandaşların kanını emen bir sistem kurulmuş. Devlet hastanelerinde de ilaç sektörünün kıskacında. MİLLİ İLAÇ, MİLLİ SİLAH KADAR ÖNEMLİDİR. TAMAMLAYICI TIP BİZİM MİLLİ TIP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SİLAHIMIZ OLACAK İNŞALLAH.BUNU TOPLUM OLARAK ANLAMAMIZ ANLAMAYA BAŞLAMAMIZ BİLE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMDIR.
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu40 dk önce
    Ne yani fetocülerin insanları öldürmek için sahte ilaçlar yaptırılmış ve bunlarla Türk milletinin hastalanması ve neslinin tükenmesi için çabalanılmışsa bu doktorun dediğinin gerçeklik payı yokmu ? Uçaklarla halkına bomba atanlar ilaçlarla zehirleyemezler mi? Bu konu üzerine biraz düşünülmesi lazim.
  • Ali BulutAli Bulut41 dk önce
    Biraz radikal konuşmuş ama söylediğinin % 70' doğru bence. Yani % 30 luk kesim mecburen ilaç kullanabilir ama 70 lik kesim için ilaç abartı...Doğal tedavi yöntemleri biraz geç cevap veriri ama e azından zarar vermez. İlaç bağımlılık yaparak vucudun savunmasını zayıflatır.
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