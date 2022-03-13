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Ekonomi ŞOK Marketler’den ‘Birlikten Berekete’ kampanyasına destek
Ekonomi

ŞOK Marketler’den ‘Birlikten Berekete’ kampanyasına destek

Perakende zinciri ŞOK Marketler’den Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Birlikten Berekete’ kampanyasına destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 19:02:00 -
ŞOK Marketler’den ‘Birlikten Berekete’ kampanyasına destek

Zincir, müşterilerine ek indirimler sundu. ŞOK Marketler, patatesten soğana, yerli muzdan domatese, lahanadan limona pek çok temel tüketim ürününde indirime gitti. Tarladan sofraya projesiyle taze ve uygun fiyatlı ürünleri müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden ŞOK yetkilileri, vatandaşın temel ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşıladıklarını belirttiler. Temizlik malzemelerinde ve bazı süt ürünlerinde de piyasanın altında fiyatlar sunduklarını ifade ettiler. Ayçiçeği yağını da uygun bedellerle kesintisiz olarak raflarında bulundurduklarını dile getirdiler.

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