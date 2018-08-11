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Şok Marketler’den 5,5 milyarlık ciro

Yılın 2. çeyreğinde net satışlarını yüzde 33 oranında artıran Şok Marketler’in ilk yarı yıl toplam satışları yüzde 34’lük artış ile 5,5 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:53
Şok Marketler’den 5,5 milyarlık ciro

Şok Marketler 2. çeyrekte net satışlarını yüzde 33 oranında arttırarak 2,9 milyar TL’ye çıkardı ve böylece şirketin ilk yarı yıl toplam satışları yüzde 34’lük artış ile 5,5 milyar TL’ye ulaşmış oldu. Şirket Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârını 138 milyon TL’ye yükseltti ve böylece yılın ilk yarısında FAVÖK’ünü yüzde 46 artırarak 227 milyon TL’ye çıkarmış oldu.

Şok Marketler CEO’su Uğur DemirelHalka arzımızda yatırımcılarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Halka arz sonrası ikinci bilanço dönemimizde çok daha sağlam neticeler ile yatırımcılarımızın karşısına çıktık” diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:53
  1. Şok Marketler
  2. Şirket Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı
  3. FAVÖK

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