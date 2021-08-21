ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye daha istihdam sağladı

ŞOK Marketler, 2021’in ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artırarak 13,2 milyar TL’ye yükseltti. Bu dönemde 596 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 8 bin 741’e, toplam çalışan sayısı da 38 bin 410’a ulaştı. Ayrıca geçen yıl hayata geçirilen Cepte ŞOK uygulaması üzerinden verilen siparişlerin oranı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi. İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel “2021’in ilk yarısındaki sonuçlarımız, ŞOK Marketler olarak müşterilerimize ‘kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak’ taahhüdümüzü gerçekleştirdiğimizin göstergesidir” dedi. Demirel, “38 bin kişiyi geçen ŞOK Marketler ailesi olarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve tedarikçilerimize verdiğimiz desteğin yanı sıra ülkemizin istihdam ve ekonomisine katkı sağlayarak büyümemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.