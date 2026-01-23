Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi'

Al Jazeera, devrik lider Esed'in kimyasal saldırı emrini verdiğini kanıtlayan ses kayıtlarına ulaştı.

Al Jazeera'nin "El-Mutaharri" programı, Suriye'deki devrik rejimin kalıntılarına yönelik gerçekleştirdiği dev siber sızıntı operasyonunun sonuçlarını yayınladı. Rejimin düşüşünden sonraki süreci kapsayan binlerce dakikalık ses kaydı arasında en dikkat çekeni, Esed'in güvenlik danışmanı ve kimyasal dosya sorumlusu Tümgeneral Bassam el-Hassan'a ait konuşma oldu. Kayıtta el-Hassan, kimyasal silah kullanma kararının doğrudan Beşşar Esed tarafından alındığını itiraf ediyor.

Emir Komuta Zinciri İfşa Oldu

Sızdırılan görüşmeye göre Esed, emri Hava Kuvvetleri ile koordinasyonu sağlayan Bedi Ali'ye ve daha sonra kalp krizinden öldüğü belirtilen Kimyasal Birim sorumlusu Tuğgeneral Ghassan Abbas'a iletti. Bu kayıt, savaş suçları soruşturmaları için rejimin tepe ismini doğrudan bağlayan en somut kanıt olarak nitelendiriliyor.

Kalıntılar Arasında Güç Savaşı

Araştırma ayrıca, rejimin düşüşünden bir yıl sonra Moskova ve Suriye sahilinde yeniden örgütlenmeye çalışan rejim artıkları arasındaki iç çatışmaları da gün yüzüne çıkardı. Kayıtlarda, "Kaplan" lakaplı Süheyl el-Hassan ile Eymen Cabir arasında Rusya'da yaşanan gerilimler ve mal varlığı kavgaları da yer aldı.

