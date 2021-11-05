Şok itiraf: Avrupa savaşa hazır değil, saldırırlarsa beşinci günde...

Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Batı-2021’nin, Avrupa’nın muhtemel savaşa hazır olmadığını gösterdiğini belirten Jyllands-Posten gazetesi, Rus füzelerin 10 dakikada Danimarka’ya ulaşma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Gazetede Per Nyholm imzalı yazıda, Rusya’nın saldırması durumunda, ilk başta Danimarka ve Polonya’nın risk altında olacağı belirtildi. Söz konusunun, Litvanya ve Polonya arasındaki 100 kilometrelik Suwalki Koridoru olduğu belirtilirken bu küçük sınır parçasının Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ni Belarus’la birleşme potansiyelini taşıdığı, Rusya ordusunun güçlü tarafı olan tank ve piyade birliklerinin bu açık ve düz alanda rahat biçimde hareket edebileceği kaydedildi.

"Saldırının beşinci gününde Varşova düşer"

Danimarkalı gazeteci, “Son hesaplamalar, Rusya’nın Polonya’ya saldırması durumunda, saldırının beşinci gününde Varşova’nın düşeceğini gösteriyor. Bu, şok bir değerlendirme ve Kopenhag bunu biliyor. Rus füzeleri Bornholm’a on dakikada, Kopenhag’a yarım saatte ulaşabilir” ifadelerini kullandı.