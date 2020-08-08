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Spor

Şok iddia! Sinan Gümüş Fenerbahçe’de

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın kadrosuna katan Sarı Lacivertli ekip ismi Galatasaray ve Trabzonspor’la anılan 26 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:11:00 -
Şok iddia! Sinan Gümüş Fenerbahçe’de

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe Sinan Gümüş’ü de kadrosuna kattı.

TRT Spor’un haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 5 yıllık maceranın ardından Genoa’ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Devre arası geldiği Antalyaspor'da yeniden doğan 26 yaşındaki hücumcu, çıktığı 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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