Şok iddia! Sinan Gümüş Fenerbahçe’de
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın kadrosuna katan Sarı Lacivertli ekip ismi Galatasaray ve Trabzonspor’la anılan 26 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe Sinan Gümüş’ü de kadrosuna kattı.
TRT Spor’un haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 5 yıllık maceranın ardından Genoa’ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Devre arası geldiği Antalyaspor'da yeniden doğan 26 yaşındaki hücumcu, çıktığı 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.