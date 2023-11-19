Şok iddia, çok konuşulacak sözler: ABD'nin Lübnan'a iade ettiği o tarihi Roma mozaikler sahte! Her şey ters...

ABD'nin Lübnan'a geri gönderdiği Roma dönemi eserlerinin sahte olduğu ileri sürüldü. Fransa'daki Grenoble Üniversitesi'nden Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Djamila Fellague, Lübnan'a gönderilen 9 mozaikten 8'inin gerçek olmadığını iddia etti. Fellague, eserlerin Sicilya, Tunus, Cezayir ve Türkiye'deki arkeolojik alanlardaki veya müzelerdeki orijinal mozaiklerden kopyalandığını belirtti.

"Sahte olduklarını tespit etmek kısmen kolay çünkü bunlar, ünlü mozaiklerin modellemeleri" diyen uzman, ABD'nin eylülde yaptığı iade açıklamasından sonra mozaiklerin fotoğraflarını internette görür görmez 'sahte olduklarını hissettiğini' dile getirdi.

LOUVRE'DAKİ MOZAİKTEN KOPYALANMIŞ

Sicilya'daki Unesco Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Villa Romana del Casale'deki bir mozaikten kopyalanan eserin de bunların arasında olduğu aktarıldı. Ayrıca 'Neptün ve Amfitrit' mozaiğinin de, Cezayir'in Konstantin kentinde keşfedilen ve 19'uncu yüzyılın ortalarından beri Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen bir mozaikten kopyalandığı kaydedildi.

'UZMAN OLMASANIZ BİLE ANLARSINIZ'

Cambridge Üniversitesi'nde konuk akademisyen olarak görev yapan ve dünyanın en tanınan kaçak eser uzmanlarından olan Christos Tsirogiannis de, mozaiklerin sahte olduğuna dair sunulan kanıtların 'inkar edilemez' olduğunu söyledi. Tsirogiannis, "Uzman olmasanız bile, sahteyi orijinal mozaiğin yanına koyarsanız, ne kadar benzer olduklarını ancak kalitenin aslında o kadar da iyi olmadığını da görürsünüz" dedi. Uzman, mozaiklerin sahte olduğunun kanıtlanmasının, eserlerin iade edileceğini açıklayan Manhattan Bölge Savcılığı için 'utanç verici' olacağını da dile getirdi.

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İDDİALAR REDDEDİLDİ

Manhattan Bölge Savcılığı ise, iddiaları yalanladı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu antikaların ülkesine geri gönderilebilmesi için bir mahkemenin, bunların orijinalliği hakkında uzman analizine dair önemli ayrıntıları içeren delillerimizi değerlendirmesi gerekiyordu. Mahkeme, delillere dayanarak parçaların gerçek olduğuna karar verdi.”