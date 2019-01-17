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Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Masonlarının büyük üstadı Remzi Sanver’in, yerel seçimler öncesi CHP'deki adaylık yarışında sürpriz isimler için devreye girdikleri iddia edildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:02
Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Masonlarının büyük üstadı Remzi Sanver’in CHP'deki adaylık yarışında sürpriz isimler için devreye girdiğini iddia etti.

İşte o satırlar:

"Ankara'da hava soğuk ama siyaset kulisler bir hayli sıcak... O sıcaklığın işkenceye dönüştüğü yer ise CHP kulisleri... İlginçtir, AK Parti üç büyük şehirde adaylarını açıklayıp çalışmaya başlamasına rağmen muhalefet partisi CHP, hâla İstanbul ve Ankara'da ilçe, İzmir'de ise Büyükşehir dahil adaylarını açıklamadı. En garanti görünen ilçe aday adayları bile deyim yerindeyse bekleme stresi içinde. Bir aday adayının: "Filistin askısında bekliyoruz..." sözleri bu ruh halini yansıtıyor.

İşin İzmir ayağında ise ruh halini aşan derin bir siyasi gerilim var. Sorun dün CHP Parti Meclisi'nin gündemindeydi. Herkes aylar önceden belirlenen Tunç Soyer ismine garanti gözüyle bakıyor. Ancak kulislerdeki bu hesap, son dakikada devreye giren Aziz Kocaoğlu ile bozulmuş görünüyor. Bu da Kocaoğlu'nun, yeniden aday olması ihtimalini arttırıyor.

Böyle olsa bile İzmir'de siyasi gerilim bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü bu kez de Tuncay Özkan vakası yaşanacak. Partililerin deyimiyle Özkan, saçını başını mı yolacak yoksa ona mal edilen "CHP'yi konsey yönetiyor" iddiasını mı derinleştirir bilinmez. Bilinen tek şey şu: Her ihtimalde İzmir CHP'de sular durulmayacak.

Aynı şey İstanbul ve Ankara için de geçerli. Özellikle İstanbul'da İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilçe başkanları arasındaki gerilim dinmek bilmiyor.

Araya bu kez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da girmiş durumda. Kulislerde, "şunlar aday yapılmayacak" denilen isimlerin birçoğu tekrar aday olabilir. Örneğin aylardır aday gösterilmeyeceği söylenen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu... Nuhoğlu için İmamoğlu devrede ve ısrarla "olacak" dediği söyleniyor. Bu da bazılarının İstanbul hesaplarını altüst edecek gibi.

Ama en ilginç durum -ne hikmetse- İstanbul Beşiktaş'ta yaşanıyor. Onlarca aday adayı var. Kadın aday yapılacak denildiği için de kadın aday sayısı bir hayli fazla. Parti tabanında iki isim öne çıkıyor; Bülent Tatar ve Sabahattin Öztürk. Beşiktaş'taki adaylık süreci aslında "CHP'de taban mı yoksa dışarıdaki güç odakları mı?" daha etkili olacak sorusuna da bir cevap olacak.

Çünkü kulislerde devreye giren çok ilginç isimlerden söz ediliyor. Daha önce Deniz Baykal ve Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'dan söz etmiştim. Şimdi buna çok enteresan birkaç isim daha eklendi, ama ben en şaşırtıcı olanlarını yazacağım: İlki eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. İnanamadım ama Gül'ün aday adayı Merve Topaloğlu için ricacı olduğunu bütün CHP'liler konuşuyor. Başka kelli felli işadamları, eski siyasetçiler hatta Mason Locası üstatları bile var.

Onlardan kulislerde en çok konuşulanı ise Bilgi Üniversitesi Rektörü ve "Büyük Üstad" Prof. Dr. Remzi Sanver... Denilenlere göre Sanver, yakını araştırmacı Gülfem Sanver için devrede. Hatta şaşırmayın sürpriz aday olacağı bile söyleniyor.

Bir ilçe belediye başkanlığı için bunca insan neden devreye girer doğrusu anlaşılır gibi değil. Bilen varsa anlatsın.


Baykal'ın cevabı

Bu arada biraz geç de olsa Deniz Baykal'ın açıklamasına yer vermek istiyorum. Geçen hafta "Baykal'ın son mektubu" yazım üzerine Yılmaz Ateş aradı ve şunları söyledi: "Deniz Bey'in selamı var, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Beşiktaş adaylığı için herhangi bir mektup yazmış değil. Ama daha önceki yüz yüze görüşmede hem CHP geleneğine sahip çıkılmasıyla, hem de İsmail Ünal'la ilgili bazı önerileri oldu. Ancak bugünlerde ne görüşme oldu ne de bir mektup yazılması söz konusu."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür
  5. eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  6. Türkiye Masonlarının büyük üstadı Remzi Sanver
  7. Yerel seçimler
  8. Mason Locaları
  9. CHP
  10. CHP'nin adayları
  11. Şok iddia

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1617 dk önce
    AGÜL YAŞ YETMİŞ OLMUŞ, BAŞBAKANLIK CUMHURBAŞKANLIĞI 7 YIL. YETER ARTIK EV DEN CAMİİ YE CAMİİ DEN EVE İBADETİNİ YAP, DÜNYA İŞLERİ OLUNCA HEPİMİZİN İBADETİ AKSIYOR!!! UZATMALARI OYNUYORSUN, EFENDİMİZİN (SAS) YAŞINI 7 YIL GEÇMİŞSİN!!! ÇOK CANIN SIKILIYORSA KAYSERİDE BİR MAHALLEYE MUHTAR OL. HİÇ DEĞİLSE İBADETLERİN AKSAMAZ, MUHTARLAR YARIM GÜN BİLE ÇALIŞMIYOR.
  • karamanlıkaramanlı18 dk önce
    gül, mason falan işin içine kattın mı zaten, herkes inanır sorgulamaz bile. sallayın bakalım algı işlerine devam. haseki bile bu işlere başladı "ABD'yi arayıp 'elinizde kasetler var mı?' dediklerini biliyorum" diyor. kimse de sormuyor "nerden biliyon" hep milleti dolama işleri...
  • MehmetMehmet32 dk önce
    CHP .İYİ. YOK BÜYÜK ŞEHİRLERİ ALİYYORMUS.MUSTA MUŞ.MİS.VALLAHİ A UÇLARINI YALARLAR.1.NİSAN KADAR İÇİMİZDEKİ VE DİSİMİZDAKİ TÜRK DÜŞMANLARI ELBETTE BOŞ DURMAYACAKLAR.FAKAT BU ASIL MİLLET 1 NİSANDA ONLARA EN ACI TOKADI VURACAK.1.NİSAN ŞAKASI YAPACAK.TÜRKİYEYİ DIŞ MİHRAKLARA ŞİKAYET EDENLERE BU AZİZ VATANDA ASLA VE ASLA OY YOK.SİYASETTE BİR GÜN BİR ASIR GİBİDİR.NASIL YENİLDİKLERİNİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ.CUMHUR İTTİFAKİNİN ZAFERİNİ BU MİLLET COŞKUYLA KUTLAYACAK.ZAFER HAKKA İNANANLARİNDİR.SELAM VE DUA İLE.
  • Fatih Fatih 52 dk önce
    GÜL . Ağla İnşallah
  • misafirmisafir58 dk önce
    Bunlari Mahmut mu iddia ediyor? öylese; bo$verin!..
  • CankurtaranCankurtaran1 sa önce
    Allah bu memleketi Şakşakcıların şerrinden korusun. Menfaat perestlerin şerrinden korusun.Olmadık iftiralarla geçimini temin edenler den korusun.

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