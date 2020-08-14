  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Şok iddia! Bir hain daha İsrail ile imza için sıraya girdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamasının ardından Bahreyn'in sıraya girdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 06:35:00 -
Şok iddia! Bir hain daha İsrail ile imza için sıraya girdi

İsmini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliyle iletişime geçen İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması beklenen ülkenin Bahreyn olduğu söylendi.

Anlaşmanın günü ve zamanı hakkında bilgi verilmedi. Bahreyn tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Bahreyn dün, İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması dolayısıyla BAE'ye tebriklerini sunmuştu. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu'da yeni barış fırsatları çıkarttığı için BAE'ye övgüler yağdırmıştı.

Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı" target="_blank">
Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı
Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı

Dünya

Trump BAE'nin ihanet anlaşmasının ismini açıkladı

Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır
Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır

Gündem

Kalın'dan BAE açıklaması: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacaktır

Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti
Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti

Aktüel

Bahreyn İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi
Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Günlerdir tartışma konusu olan harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap..
Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı
Dünya

Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklikleri arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla düzeldiğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı