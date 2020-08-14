Şok iddia! Bir hain daha İsrail ile imza için sıraya girdi

İsmini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliyle iletişime geçen İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması beklenen ülkenin Bahreyn olduğu söylendi.

Anlaşmanın günü ve zamanı hakkında bilgi verilmedi. Bahreyn tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Bahreyn dün, İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması dolayısıyla BAE'ye tebriklerini sunmuştu. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu'da yeni barış fırsatları çıkarttığı için BAE'ye övgüler yağdırmıştı.