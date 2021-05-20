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Şok iddia! 'ABD ordusu savaşa hazırlanıyor'

ABD basını, ülkenin özel harekat birimi olan Navy SEAL'in taktiksel bir değişiklik yaptığını ve savaş planında düşman kuvvet olarak Çin ve Rusya'yı hedef aldığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:38:00 -
Şok iddia! 'ABD ordusu savaşa hazırlanıyor'

ABD medyasında, ABD Donanması Özel Harekat Kuvvetleri'nin ana birimi olan Navy SEAL'lerin, ordu içi askeri stratejik değişikliğine giderek düşman kuvvet olarak Çin ve Rusya'yı hedef aldığı iddia edildi

Sabah'ın ABD'li Business Insider'a dayandırğı haberinde Rusya ve Çin'in bundan böyle Navy SEAL'lerin eğitimlerinde simüle edilen düşmanlar olarak öne çıkacağı aktarıldı.

Çin ve Rusya hedefte

Business Insider, ismi açıklanmayan kaynağın, "Bu değişiklikler önemlidir, çünkü bir grup fanatiğe karşı değil, gerçek, yetkin askeri güçlere karşı savaşmaya hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verdi. Navy SEAL biriminin daha önce yalnızca terörist gruplarla mücadeleye odaklandığını ve simülasyonlarda terörist hedeflerin baz alındığını vurgulayan kaynak, Çin ve Rusya'nın yeni hedefler olarak öne çıktığını belirtti.



Business Insider, bu değişiklikten ABD Kongresi'nin de haberi olduğunu iddia etti. Buna göre ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı temsilcileri, Kongre'ye, Navy SEAL'in yapısındaki değişiklikler, subay ve askerler için belirlenecek yeni standart ve eğitimleri öngören reformlar hakkında bilgi verdi.

Makaleye göre mayıs ayı başlarında, NATO Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Trojan Footprint 21 ve Black Swan 21 tatbikatlarında, Rus ordusunun önemli bir 'kalesi' olarak tanımladıkları Kırım'a sabotaj gruplarının çıkarılması da dahil, Rusya ile olası bir çatışma halinde yapılacak manevraların çalışıldığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Efelerdiyari

Bunun kadar yalanci bir haber olamaz ABD bu Iki Ülkeye savas acmakmi kargalar güler
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Gaddar bencil acımasız sömürgeci emperyalistler ,

Kim savaş gücü fazla diye barış yerine savaş istiyorsa kahrı perişan olsun....
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