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Gündem Şok iddia: 6'lı masanın adayı belirlendi
Gündem

Şok iddia: 6'lı masanın adayı belirlendi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini ve 6'lı masanın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:52:00 -
Şok iddia: 6'lı masanın adayı belirlendi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha kuvvetli bir şekilde konuşulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Akşener ikna edildi! Kılıçdaroğlu kesin aday

Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, ''Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum…' ifadelerine yer verdi.

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