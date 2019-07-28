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Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü zalim Çin'e iade edildi!

Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan 2 çocuk annesi Uygur Türkü kadının Tacikistan üzerinden Doğu Türkistan'a arşı titreten zulümler yapan Çin'e iade edildiği öne sürüldü. Aktivistler, Türkiye'deki bu iadelerin önüne geçilmesini istedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 01:13
Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü zalim Çin'e iade edildi!

Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan iki çocuk annesi Uygur kadının Tacikistan üzerinden Çin'e iade edildiği öne sürüldü.

Uygur aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de sığınmacı olarak yaşayan Zinnetgul Tursun 27 Temmuz'da sınır dışı edildi.

Aktivistler doğruladı

30 yaşındaki iki çocuk annesi Tursun'un, sınır dışı edildiği Tacikistan'dan Çin'e gönderildiği iddia edildi.

Aktivistler, Tursun'un İzmir'deki geri gönderme merkezinden Tacikistan'a gönderildiğini belirtti.

Tursun'un Suudi Arabistan'da yaşayan kız kardeşine ulaşan Uygur aktivistler, Çin'e iade edildiği haberlerinin doğru olduğunu ifade etti.

Uygur yetkililer, Tursun'un 27 Temmuz'da Çin'e iade edildiğini iddiasının gerçek olduğunu açıkladı.

Hükümetin bilgisi dışında iade edildiği bildirildi

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Tursun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin bilgisi dışında Tacikistan üzerinden Çin'e iade edildiğini ifade etti.

"Türkiye'de idam edin, Çin'e vermeyin"

Bir başka Uygur aktivist olan Abdulgani Sabit de iade iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zinnetgul Tursun'un Çin'e iade edilip edilmediğiyle ilgili net bir bilgisinin olmadığını aktaran Sabit, Uygurların Çin'e iadesiyle ilgili kamuoyuna ve yetkililere seslendi.

Sabit, "Biz hiçbir suça karışmıyoruz. Ancak bir suç işlemişsek, gerekirse bizi Türkiye'de idam edin ama Çin'e göndermeyin." ifadesini kullandı.

"Boraltan Köprüsü" olayına benzetildi

Abdulgani Sabit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce birçok kez aktardığı "Boraltan Köprüsü" olayına atıfta bulundu.

CHP'nin tek parti iktidarı döneminde Türkiye'ye sığınan bazı kişiler Sovyetler Birliği'ne iade edilmiş ve burada infaz edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı birçok konuşmada Boraltan Köprüsü olayından bahsetmişti.

"Türkiye bu iadelerin önüne geçmeli"

Sabit, Uygurların Çin'e iadesinin Boraltan Köprüsü olayına benzediğini, Türkiye'nin bu iadelerin önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 01:13
  1. İzmir
  2. Zinnetgul Tursun
  3. Boraltan Köprüsü
  4. Çin

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  • uyan tcuyan tc16 dk önce
    akp bu nasıl böyle ülke yönetmek sonrada seçimlerde oy dileniyorsunuz

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