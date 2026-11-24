Tarihi köy evleri hazan renkleriyle buluştu! Sonbaharın en güzel hali burada
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sonbaharın son renkleri, tarihi köy evlerini çevreleyen doğayla bütünleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sonbaharın son renkleri, tarihi köy evlerini çevreleyen doğayla bütünleşti.
İlçeye bağlı İlişi köyünün Cumayanı mevkisi ve etrafındaki mahalleleri çevreleyen ormanlar, sonbaharın son günlerinde sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına teslim oldu.
Vadinin ortasından akıp giden dere yatağının böldüğü mahalleler sonbaharın güzelliklerini farklı açıdan izleme imkanı sunuyor.
Tarihi köy evlerinin hazan renkleriyle buluşması dronla görüntülendi.
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