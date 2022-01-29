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Yaşam Şok görüntü! Klozetten çıktı
Yaşam

Şok görüntü! Klozetten çıktı

Tayland’da bir otelde kalan İngiliz turist, klozetten dev bir kertenkelenin çıktığını görerek şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 22:48:00 -
Şok görüntü! Klozetten çıktı

Tayland’ın Pathum Thani şehrinde bir otelde kalan İngiliz turist, klozetten dev bir kertenkelenin çıktığını görerek şoke oldu.

Jason Kingman (37) isimli turistin çektiği videoda dev sürüngen başını klozetten çıkarıp etrafı kolaçan ediyor, çatallı dilini çıkarıyor, üç dakika süren bekleyişten sonra ani bir manevrayla geri dönerek geldiği yere gidiyor.

Kingman, “Tuvaleti kullanacakken klozette hareket eden bir şeyler gördüğünü söyleyerek panik içinde beni çağırdı. Baktığımda klozetten kocaman bir sürüngen çıktı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk” dedi.

Otel yöneticileri, bahçede çok sayıda su kertenkelesi olduğunu ama ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Su kanallarında yaşıyorlar

Asya su kertenkeleleri, şehirlerde kanal ve göletlerde yaşar ve burada balık, yılan, kurbağa ve insanların bıraktığı yiyecek artıkları ile beslenirler. Tehdit edildiklerinde saldırgan olan bu hayvanların, zararlı bakteriler taşıyan hafif zehirli bir ısırıkları vardır.

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