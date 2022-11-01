Şok edici hata! Instagram 'pardon' dedi

31 Ekim günü instagram hesabına giriş yapmaya çalışan bazı kişiler karşılaştıkları mesaj ile şok oldular ve mesajın ekran görüntülerini sosyal medyaya yüklediler. Birkaç ekran görüntüsünde kullanıcılara "Hesabınızı 31 Ekim 2022'de askıya aldık" ve "hesabınız topluluk kurallarını ihlal etti" mesajı gösterildi. Mesajlarda ayrıca "hesabınızı onaylayamazsak, kalıcı olarak devre dışı bırakılır" ifadesi de yer aldı.

Instagram hesaplarının askıya alınmasına itiraz etmeye çalıştıklarını söyleyen bir Twitter kullanıcısı, tekrar giriş yapmaya çalıştıklarında şu hata mesajıyla karşılaştıklarını söyledi:

"Girdiğiniz kullanıcı adı bir hesaba ait görünmüyor. Lütfen kullanıcı adınızı kontrol edin ve tekrar deneyin."

instagram'dan açıklama

Instagram, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu hatayı şimdi çözdük – dünyanın farklı yerlerindeki insanların hesaplarına erişirken sorun yaşamalarına neden oluyordu ve bazı takipçi sayısında geçici bir değişikliğe neden oldu. Pardon!" dedi.