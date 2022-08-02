Şok eden uyarı! 3 Ağustos’a dikkat: Tüm dünyada elektrikler kesilebilir

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, yeni bir Güneş fırtınası uyarısı yaptı. Aynı zamanda uzmanlar fırtına için tarih verdi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), küçük bir jeomanyetik fırtınanın Dünya’ya çarpma ihtimali olduğunu açıkladı. Uydu, GPS ve telefon sinyallerinde çeşitli aksamaların olma ihtimalini belirten bilim insanları Güneş fırtınasının gerçekleşeceği tarihi verdi.

3 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşebilir

Bilim insanlarına göre Güneş atmosferindeki bir delikten gelen yüksek hızlı Güneş rüzgarları, Dünya’nın manyetik alanına çarparak küçük bir G-1 sınıfı jeomanyetik fırtınayı tetikleyecek. Bu fırtınanın 3 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Elektrik dalgalanmaları nedeniyle gökyüzünde oluşacak renkler ise Kanada ve Alaska’da görünecek.

Bir G-1 fırtınasının pek çok etkiye neden olma olasılığı var. Bu ihtimaller arasında elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatma, uydular ve Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel olarak auoraları ateşleyebilme ihtimalleri yer alıyor. Bunun yanı sıra göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini de bozma ihtimali var.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi jeomanyetik fırtınanın, ‘gaz halindeki malzeme’nin Güneş atmosferinin güneyindeki bir delikten aktığını gözlemledi. Tüm bu tahminlerin ardından uzmanlar, bir fırtına uyarısı yaptı. Uzay hava operasyonlarında çalışan Mike Cook, deliğin güneş rüzgarlarını çekerek hızını artırdığını söyledi. Aynı zamanda önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz gerektiğini de belirtti.

Son aylarda güneş sisteminin tek yıldızı, mevcut döngüde birden fazla fırtına üretti. Uzay havası uzmanları, döngünün 2025 yılına kadar zirve yapacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Teknolojioku