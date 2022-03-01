Şok eden görüntüler! İşgali protesto eden Ruslar böyle yerlerde sürüklendi
Rusya'da "Savaşa Hayır" diyerek sokaklara dökülen Rus vatandaşları yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
yeniakit.com.tr
Rusya Lideri Vladimir Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna işgali 6'ncı gününe girdi. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'da binlerce kişi işgali protesto etmek için sokaklara döküldü.
Ukrayna halkına gözü dönmüşçesine saldıran Putin, benzer bir muameleyi kendi halkına yapmaktan da geri durmadı.
Kol kola girerek "Savaşa Hayır" sloganları atan göstericiler, Rus polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rus göstericilerin yerlerde sürüklenerek yaka paça gözaltına alındığı görüldü.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde en az 2700, toplamda ise 6 bine yakın savaş karşıtı göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.