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Gündem Şok eden görüntü! Babasını sokak ortasında sopayla dövdü
Gündem

Şok eden görüntü! Babasını sokak ortasında sopayla dövdü

İstanbul Çekmeköy'de babasıyla tartışan Resul Yıldız, sokak ortasında babasını sopayla dövdü. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:37:00 -

Geçen Cumartesi Mehmet Akif Mahallesi'nde öğlen saatlerinde iddiaya göre son zamanlarda annesi ve babasıyla tartışan Resul Yıldız, cumartesi günü babasıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından babası dışarıya çıktı. Babasını arkasından takip eden Yıldız, sokak ortasında babasının kafasına sopayla vurarak darbetmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Yıldız'a tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babanın durumu ağır

Sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan babayı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren babanın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, babasını sokak ortasında öldüresiye bir şekilde döven oğlu Yıldız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız'ın uzun zamandır psikolojik sorunları olduğu, babasını ve annesini daha öncede tehdit ettiği öğrenildi.

O anlar kamerada

Babasını öldüresiye bir şekilde sopayla döven Resul Yıldız'ın dövme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Resul Yıldız babasını arkasından takip ettiği görülüyor. Daha sonra babasının arkasından koşarak sopayla babasının kafasına vuruyor. Yerde babasını öldüresiye bir şekilde döven oğlu çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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