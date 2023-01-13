Şok Davutoğlu iddiası! Kulağı delik o isim böyle duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin gündemine oturdu. Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarla adeta 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise “6’lı Masa Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarından rahatsız. İYİ Partili Ayhan Erel, Davutoğlu’na susması yönünde çağrı yaptı. CHP’li medya ise ellerine geçse bir kaşık suda boğacak. Kimi, ‘Yüzde 1 oyun var. O kadar konuş’ diyor, Kimisi yutkunmaktan söz ediyor. Açtırma ağzımızı modundalar.” ifadelerini kullandı.

İşte Selvi’nin o yazısının ilgili bölümü:

"6’lı Masa Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarından rahatsız. İYİ Partili Ayhan Erel, Davutoğlu’na susması yönünde çağrı yaptı. CHP’li medya ise ellerine geçse bir kaşık suda boğacak. Kimi, “Yüzde 1 oyun var. O kadar konuş” diyor, Kimisi yutkunmaktan söz ediyor. Açtırma ağzımızı modundalar.

Ama bence Davutoğlu’na haksızlık ediyorlar. Benzer bir modeli Temel Karamollaoğlu önermedi mi? Cumhurbaşkanının bağlı olacağı bir konsey yönetiminden söz etmedi mi? Dahası seçilecek cumhurbaşkanı liderlere bağlı olacak diye bir protokol imzalamayacaklar mı? Stratejik atamalarda 6 liderin onayını şart koşan bir protokol olmayacak mı?

STRATEJİK ATAMALAR

MİT Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, TRT Genel Müdürü, AA Genel Müdürü, Ziraat, Halk ve Vakıfbank Genel Müdürleri’nin, TOKİ Başkanı’nın atamasının 6 liderin onayıyla yapılması planlanmıyor mu?

KRİZ ÜRETİR

Davutoğlu’nun önerdiği sistem çözüm değil, kriz üretecek bir sistem. Zaten Davutoğlu da bunu söylüyor. Kriz çıkar, çözeriz diyor. Çözemezsek erken seçime gideriz diyerek olmayan cumhurbaşkanını tehdit ediyor. Hülasa bunlar birbirine güvenmiyor. Millet bunlara nasıl güvenecek?

KUKLA SEÇECEKLER

Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı seçeceklerini değil, kendilerine kukla atayacaklarını vaat ediyor. Kuklanın her bir ipi bir liderin elinde olacak.

BU SİSTEM YÜRÜMEZ

Ahmet Necdet Sezer’i, Ecevit seçtirdi. Ancak Sezer, MGK toplantısında Ecevit’in önüne Anayasa kitapçığı fırlattığı için kriz çıktı. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizini yaşadı. Ecevit siyasetten silindi.

Ecevit ile Erbakan koalisyon hükümeti kurmuş, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmişti. Ancak Ecevit, İskandinav ülkelerine geziye çıkacağı zaman vekaleti Erbakan’a vermediği için koalisyon hükümeti yıkıldı.

Demirel ile Ecevit işbirliği yapıp Fahri Korutürk’ü cumhurbaşkanı seçtirmişti. Ancak Korutürk ile Demirel, genelkurmay başkanının atamasında anlaşamadı. Aradan sıyrılıp genelkurmay başkanı olan Kenan Evren, 12 Eylül Darbesi’ni yaptı.

FARKI

Ama bunu deşifre etti diye Davutoğlu’na tepki gösterilmesini anlamıyorum. Bu, 6’lı Masa’nın liderlerinin gönlünde yatan model. Bu sistemi hayata geçirmek üzere aralarında protokol imzalayacaklar. Onların tek özelliği susmaları. Davutoğlu’nun tek farkı, 6’lı Masa’nın planlarını deşifre etmesi."