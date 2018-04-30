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Şok çıkış! "Kanla beslenen biri değilim"

Kasımpaşa galibiyetinin ardından basınla sohbet toplantısı gerçekleştiren Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, “Kanla beslenen bir adam değilim" ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:24
Şok çıkış! "Kanla beslenen biri değilim"

SENAD OK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında Beşiktaş derbisinin yankılarını yorumladı.

Martin Skrtel'in durumuylaŞenol Güneş'in yaşadıklarını kıyaslayan Kocaman, asla şiddet yanlısı olmadığını belirtip, "Kafa yarılması böyle olur. Kimsenin kafasının yarılmasın. Kanla beslenen bir adam değilim. Hayatım tamamen insancılık üzerine geçiyor. Tam tersine kimsenin kırılmasını istemem. Yarılma olduğu zaman Skrtel'in de olduğu gibi olur. Şenol hocaya inşallah bir şey olmasın, kimseye bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

Kimseyle arasında problem olmadığını aktaran Kocaman, "Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Benim ilk yaptığım şey bu. Şenol Güneş'in yanına gittim.Birisi düşerse ilk fırsatta oraya gidilir, başka bir şey gelmez insanın aklına. Benim aklıma da gelmedi. Hocayı da beraber kaldırdık" dedi. Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın kupadaki maçla alakalı kararı için de, tahminini belirtip, "Beşiktaş'ın yüzde 99 sahaya çıkacaklarını sanıyorum" yorumunu getirdi. 

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:24
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