Şok açıklama! 2023’te otomobil fiyatları...

Küresel merkez bankalarının yüksek faiz oranları, tedarik zinciri sorunları ve resesyon korkuları 2022 yılında otomotiv endüstrisinin en önemli sorunları arasındaydı. Söz konusu sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi beklenmiyor. Wall Street çevrelerinde ise arz kıtlığının hızlı bir şekilde “talep tahribatına” dönüşebileceğine dair artan bir endişe var.

CNBC’nin haberine göre Bernstein Analisti Daniel Roeska, bu ayın başlarında paylaştığı bir yatırımcı notunda “Enflasyon, faiz oranları ve enerji maliyetleri göz önüne alındığında sektörde aktif talep tahribatı var. Ancak şimdiye kadar bu tahribat büyük oranda geciktirildi” açıklamasında bulundu.

Araç üretimi yeniden hızlanırken, Roeska, piyasanın gelecek yılın başlarından itibaren otomobil üreticilerinin krizi nerede, ne zaman ve ne kadar hissedeceğini anlamaya çalışacağını yazdı.

Otomobil satışları yine de artabilir

Geleneksel resesyonların veya talebin yumuşak olduğu geçmiş dönemlerin aksine, çoğu analist ABD’de ve küresel çapta otomobil satışlarının 2023'te artmasını bekliyor. Bunun en önemli sebebi, otomobil satışlarının 2020'nin başlarında Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ABD'de ve dünyanın diğer bölgelerinde halihazırda resesyon seviyelerinde veya bu seviyeye yakın olmasından kaynaklanıyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre pandemi ekonomisi dünya çapındaki üretim ve arz zincirlerini bozdu ve otomobil devlerinin üretimlerini yavaşlatmaya zorladı. Yeni üretilen otomobil, kamyon ve SUV kıtlığı, otomobil üreticilerinin ve bayilerinin teslim edebildikleri araçlar için çok daha yüksek fiyatlar talep etmeleri anlamına da geliyordu.

Cox Automotive'in Baş Ekonomisti Jonathan Smoke yakın tarihli bir açıklamasında, “Yeni araç arzı nihayet iyileşiyor. Ancak endüstrideki arz sorunu tedarik sorunuyla değişebilir ve bu önümüzdeki yıl gelir ve kârlar için iyi bir işaret değil” ifadelerine yer verdi.

Cox Automotive, 2023 yılında ABD'de 14,1 milyon yeni araç satışı öngörüyor. Cox'un Kıdemli Ekonomisti ve Sektör Araştırmaları Kıdemli Direktörü Charlie Chesbrough, kendini gelecek yıl için "ılımlı bir şekilde iyimser" olarak nitelendirdi.

Analistler, bu yıl ABD’deki otomobil satışlarının toplamda yaklaşık 13,7 milyon olmasını bekliyor. Ülkede sektör satışları 2021'de 15,1 milyon, 2020'de ise 14,6 milyon oldu.

Veri ve danışmanlık firması S&P Global Mobility, küresel olarak yeni araç satışlarının 2023 yılında bir önceki yıla göre %5,6 artışla yaklaşık 83,6 milyon adede ulaşmasını bekliyor.

Chesbrough, beklenen artışın birçok düşük gelir grubundan ve yüksek faizli kredilerden geleceğini öngörüyor. Sektör uzmanına göre söz konusu kesim resesyon sırasında pazardan çekilme eğilimiyle biliniyor. Ancak bu kesim düşük envanter ve rekor fiyatlar nedeniyle halihazırda piyasadan çekildi.

Fiyatlardaki düşüş tüketiciyi sevindirip hissedarları üzecek

Sektör uzmanlarına göre satışlardaki artışlar muhtemelen bu yıl görülen benzersiz fiyatlandırma gücü ve otomobil üreticilerinin son birkaç yılda yeni araçlarda elde ettikleri yüksek kârlar pahasına gelecek.

S&P Global Mobility Kuzey Amerika Hafif Araç Satış Tahmini Müdürü Chris Hopson konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Devam eden tedarik zinciri zorlukları ve resesyon korkuları, piyasada temkinli bir geri dönüşle sonuçlanacaktır. ABD'li tüketiciler azalıyor ve pandemi öncesi araç talep seviyelerine doğru toparlanmak zor gibi görünüyor. Envanter seviyesi ve piyasa teşvikleri, potansiyel talep tahribatını ölçmek için kilit barometreler olacaktır.”

Başka bir deyişle, daha yüksek faiz oranları, artan resesyon korkuları ve çok fazla envanter, otomobil üreticilerini potansiyel alıcıları galerilere çekmek için fiyatları düşürmeye ve kârdan vazgeçmeye zorlayabilir.

Böyle bir durum gerçekleşirse yeni yıl araçlarda rekor düzeyde fiyatlarla karşı karşıya kalan tüketiciler için iyi bir haber olacak. Ancak CNBC haberine göre bu durum muhtemelen otomobil üreticileri ve şirketlerin hissedarlarını üzebilir.

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