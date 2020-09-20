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Dünya Şok açıklama: O firmanın ürünlerinde koronavirüs tespit edildi
Dünya

Şok açıklama: O firmanın ürünlerinde koronavirüs tespit edildi

Çin, Endonezya merkezli bir firmadan ithal edilen dondurulmuş deniz ürünlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 01:47:00 -
Şok açıklama: O firmanın ürünlerinde koronavirüs tespit edildi

Çin Genel Gümrük İdaresi, Endonezya merkezli 'PT Putri Indah' isimli bir firmadan ithal edilen dondurulmuş deniz ürünlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, bugünden itibaren firmadan ithalatın 1 hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.

Şirket yetkilileri ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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