Şok açıklama: O firmanın ürünlerinde koronavirüs tespit edildi
Çin, Endonezya merkezli bir firmadan ithal edilen dondurulmuş deniz ürünlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Çin Genel Gümrük İdaresi, Endonezya merkezli 'PT Putri Indah' isimli bir firmadan ithal edilen dondurulmuş deniz ürünlerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, bugünden itibaren firmadan ithalatın 1 hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.
Şirket yetkilileri ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.