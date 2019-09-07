0553 313 94 23

Şöhretler karması futbol karşılaşmasında renkli görüntüler yaşandı

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel şöhretler karması futbol karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:00
Şöhretler karması futbol karşılaşmasında renkli görüntüler yaşandı

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel şöhretler karması futbol karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.


Edebali Stadında gerçekleştirilen etkinlikte il, ilçe, belde ve köylerden, sporcu, esnaf ve siyasilerin yanı sıra Bilecikspor’un eski isimleri de sahaya indi. Bilecik Belediyesi, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin de 11 numaralı formayı giyerek sahaya indi.


Etkinliğe, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, belediye birim müdürleri ve sporseverler katıldı. Oyuncular arasında birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu karşılaşma sonucunda Belediye Başkanı Semih Şahin oyuncuları tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kırmızı ve beyaz takımın 4-4 berabere kaldığı etkinlik sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve oyuncular, akşam yemeğinde bir araya geldiler.


Katılımcılar, Bilecik adına birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlik dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’ya teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:00
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin bulundu
    1. Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454..
    2. Avcılar'da havai fişek yasaklandı
    3. Kılıçdaroğlu: “Demokratik yollarla..
    4. "Türkiye'ye 2-3 yıl içinde 1 milyon..
    5. Bakanlık 'Terminatörleri' sahaya sürdü!
    6. Rus römorkörü Boğaz'dan geçti
    7. Dünyada nesli tükenmekte olan kuş..
    8. Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı..
    9. Arılar tarım işçilerine saldırdı: Çok..
    10. Görevini uzayda tamamlayan insansı..
    11. Akbank’tan TLREF endeksli ticari kredi
    12. Fiat 500 Dolcevita Türkiye’de
    13. Şov peşinde koşan İmamoğlu İstanbul'u..
    14. "Şans" sezaryenle geldi
    15. Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu
    16. Kırtasiyelerde okul telaşı başladı
    17. Didim’de Eğitim Sen’li 3 öğretmen..
    18. Konak’tan okullara temizlik harekatı
    19. Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu
    20. Fındık bahçesinde Hint keneviri..
    21. Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yenikapı şovu’ ile..
    22. Bit temizliği nasıl yapılır? Saç..
    23. Mardin'de çıkan çatışmada acı haber
    24. Kürt siyasetçi Galip İlhaner’den..
    25. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    26. Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle..
    28. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan..
    29. Gezegen unvanı elinden alınan Plüto,..
    30. Jandarma Ağrı Spora başarılar diledi
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...