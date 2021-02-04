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Ekonomi Söğüt'te bulunan altın 800 kişiye iş sağlayacak
Ekonomi

Söğüt'te bulunan altın 800 kişiye iş sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında “Türkiye’nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:25:00 -
Söğüt'te bulunan altın 800 kişiye iş sağlayacak

Dönmez, “Enerji alanında 2020 Türkiye’mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz’de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek” diye konuştu. Bilecik’in yer altı kaynaklarını millete sunmak için 18 yıldır yatırım ve çalışmalarını kararlı şekilde sürdürdüklerini aktaran Dönmez, “Bilecik’te 18 yılda madenciliğe yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yaptık. 2020’nin ilk 6 ayında Bilecik’te madenciliğe 392 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların güzel bir sonucu olarak Söğüt’te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız” bilgisini paylaştı.

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