Söğüt’e ekskavatör kepçe hibe edildi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi’ne ekskavatör kepçe hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi’ne ekskavatör kepçe hibe edildi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, hibe edilen kepçenin ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Sever, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize tahsis edilen ekskavatör kepçemizi teslim aldık. Söğüt halkımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız hayırlı hizmetler vermeyi Allah nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.