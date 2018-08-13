Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır?

MALZEMELER

750 gr. taze zencefil

1 litre + 1 su bardağı Su

1 adet lime ya da limon

1 su bardağı şeker

Buz

SOĞUK ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Soğuk zencefil çayı şerbeti için ; 1 su bardağı şekeri ve 1 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın.

Zencefili soyup ince dilimlere ayırın ve 1 litre suda limonun suyuyla birlikte 15 dakika kaynatın.

Zencefilli çayı, buz dolu bir kâsenin içindeki diğer bir kâseye döküp soğutun. Çaydan istediğiniz miktarda alıp, damak zevkinize göre şurup ile tatlandırın.