Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır?
Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır? İşte soğuk zencefil çayı için yapmanız gerekenler...13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:23
MALZEMELER
750 gr. taze zencefil
1 litre + 1 su bardağı Su
1 adet lime ya da limon
1 su bardağı şeker
Buz
SOĞUK ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?
Soğuk zencefil çayı şerbeti için ; 1 su bardağı şekeri ve 1 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın.
Zencefili soyup ince dilimlere ayırın ve 1 litre suda limonun suyuyla birlikte 15 dakika kaynatın.
Zencefilli çayı, buz dolu bir kâsenin içindeki diğer bir kâseye döküp soğutun. Çaydan istediğiniz miktarda alıp, damak zevkinize göre şurup ile tatlandırın.
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