Soğuk yaz pastası tarifi: Pişmeyen soğuk pasta tarifi, nasıl yapılır?

Soğuk Yaz Pastası Tarifi İçin Malzemeler

2 paket sade krem şanti

1 su bardağı + 3, 4 yemek kaşığı süt

2 küçük hazır paket nescafe

2 paket petibör bisküvi

Soğuk Yaz Pastası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle hazır nescafeleri ( süt tozu olmayan sade nescafe ) sütümüzün içinde karıştırarak eritelim. Toz krem şantilerin üzerine ekleyip blender ile çırpalım. Bisküvilerimizi teker teker normal süt ile ıslatıp tepsimize dizelim ( kare borcam kullanıldı ) Süt ile ıslattığımız bisküvilerin üzerine 1, 5 yemek kaşığı kahveli krem şantimizden ekleyip sürelim. Tekrar süt ile ıslatılmış bisküvilerden dizip tekrar krem şanti karışımından üzerine ekleyelim. Aynı işlemi son kez tekrarlayalım yani 3 kat bisküvi ve krem şanti olacak. En son kalan bol krem şantiyi üzerine ekleyip üzerini düzeltip buzluğa yerleştirelim. Soğuk servis ediniz ( yemeden 15 dakika önce çıkarmanız yeterli ) Süsleme için dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz kalan petibörleri ufalayabilir veya çikolata sos ve hindistan cevizi kullanabilirsiniz .

Pişmeyen Soğuk Pasta Tarifi İçin Malzemeler

3 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

1 paket petibör bisküvi

3 adet kayısı

1 çay bardağı bitter damla çikolata

6 adet şeftali

2 adet kiraz

Pişmeyen Soğuk Pasta Tarifinin Püf Noktası

Karışımı kaseye alırken bastırmaya özen gösterin.

Pişmeyen Soğuk Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütü ve krem şantiyi elimizle çırparak işleme başlıyoruz. Kremsi bir kıvam aldığı zaman duralım.

Petibör bisküvileri içerisine kıralım, bu esnada kakaolu olanlarından da tercih edebilirsiniz.

Kestiğimiz meyveleri ve çikolata parçalarını karışıma ekleyelim.

Güzelce birbirine karıştıralım. Sonra buzdolabında 30 dakika kadar bu karışımı soğumaya bırakalım. O sırada bir streç film ile geniş bir kasenin iç kısmını kaplayalım.

Streç filmi büyük kullanın ki kenarlardan taşan streç filmi, ileride üst tarafı kapatmak için kullanabilin.

Bu geniş kasenin alt kısmına şeftali dilimleri ve çikolata parçaları serpiştirelim. Bu katman pastamızın üst kısmını oluşturacak çünkü en son kabı ters çevireceğiz.

Karışımı dolaptan alıp bu büyük kaseye koyalım.

Üst kısmı şeftalilerle ve kirazlarla süsleyebilirsiniz, burası pastanın tabanı gibi düşünün.

Buzdolabında yaklaşık 3 saat soğumaya bıraktıktan sonra alıyoruz ve kaseyi ters çeviriyoruz.

Streç film yardımı ile kolaylıkla kaseden ayırıyoruz. Afiyet olsun.