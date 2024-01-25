  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkesin kullandığı o araçla ilgili şok gelişme! Ölüm saçıyormuş, piyasadan çekiliyor

Bakan Tunç X'ten paylaştı: Adalet kapısı olan saraylarımızı fiziki ve teknik altyapısını güçlendiriyoruz çağrısı yaptı

"Sisi’nin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği" iddiası

Yahudi milyarder Rockefeller'in karanlık 7 sırrı!

Rusya Türkiye'nin kapısını çaldı! Rus firma istiyor: Türkiye’de üretilen çocuk çorapları satın alacak! Duyurdu

Google Chrome'un yeni üretken yapay zeka özelliklerini duyurdular!

Lavrov: ABD, Montrö Sözleşmesi'ni değiştiremeyecek

Akaryakıt fiyatları: zam - indirim geldi mi? Brent petrol 80 doların altında iken İstanbul, Ankara, İzmir güncel liste fiyatı

Husiler, ABD bayraklı gemilere balistik füze fırlattı

Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!
Dünya Soğuk savaştan bu yana ilk! Rusya ile muhtemel savaş senaryosu
Dünya

Soğuk savaştan bu yana ilk! Rusya ile muhtemel savaş senaryosu

Yeniakit Publisher
2024-01-25 03:10:00 -
Soğuk savaştan bu yana ilk! Rusya ile muhtemel savaş senaryosu

NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024 başladı.

NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtildi.

Tatbikat kapsamında bu ay içinde Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax'tan HMCS Charlottetown fırkateyninin de Avrupa'ya hareket edeceği bildirilen açıklamada, İttifak'ın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa-Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstereceği ifade edildi.

90 bin asker katılıyor

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi.

Rusya ile muhtemel savaş senaryosu

NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu.

Kaynak: AA

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasında hangi partiler 'evet' hangileri 'hayır' dedi?
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasında hangi partiler 'evet' hangileri 'hayır' dedi?

Gündem

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasında hangi partiler 'evet' hangileri 'hayır' dedi?

İsveç Başbakanlığı'ndan NATO açıklaması!
İsveç Başbakanlığı'ndan NATO açıklaması!

Gündem

İsveç Başbakanlığı'ndan NATO açıklaması!

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı tüm dünya basınında
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı tüm dünya basınında

Gündem

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı tüm dünya basınında

Türkiye'nin NATO kararı sonrası Rusya'dan flaş açıklama
Türkiye'nin NATO kararı sonrası Rusya'dan flaş açıklama

Gündem

Türkiye'nin NATO kararı sonrası Rusya'dan flaş açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23