  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Soğuk kahve tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Soğuk kahve tarifi, nasıl yapılır?

Soğuk kahve, hepimizin bildiği filtre kahvenin yapılıp dolaba atılarak soğutulmasıyla elde edilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 00:36:00 - 2021-11-20 00:43:03
Soğuk kahve tarifi, nasıl yapılır?

Soğuk kahveyi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı instant kahve
  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 2 adet esmer şeker
  • Yarım çay bardağı soğuk su
  • 2-3 adet buz küpü
  • Servis için (İsteğe göre)
  • Çikolata rendesi
  • Çilek
  • Kakao

Soğuk kahve nasıl yapılır?

İlk olarak blender haznesine su, toz şeker ve instant kahveyi alarak karıştırın. Kahveli karışım tamamen eriyinceye kadar blenderı çalıştırın. Ardından blenderın içerisine soğuk sütü de ekleyerek köpükleninceye kadar karıştırın. Son olarak buz parçalarını da blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar blenderı çalıştırın. Hazırladığınız karışımı büyük bir bardağa dökün. Üzerine çikolata rendesi, kakao ve meyve dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.Afiyet olsun.

Türk kahvesinden soğuk kahve yapılır mı?

Türk kahvesini sıcak su ile karıştırın. Yaklaşık 1 dakika kaşıkla karıştırın, üzeri hafif köpüklenecek. Üzerine buz ve sütü ekleyin. karıştırmaya devam edin. Ardından tatlandırmak için bal ve şurup ekleyin.

Soğuk kahve içilirse ne olur?

Soğuk demlenmiş kahve, kafein, fenolik bileşikler, magnezyum, trigonellin, quinides ve lignanlar dahil kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek bileşikler içerir. Bunlar insülin duyarlılığını arttırır, kan şekerini stabilize eder ve kan basıncını düşürür.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naim Süleymanoğlu kabri nerede? Naim Süleymanoğlu mezarı nerde?
Aktüel

Naim Süleymanoğlu kabri nerede? Naim Süleymanoğlu mezarı nerde?

Naim Süleymanoğlu mezarı nerede? Cep Herkül lakaplı Naim Süleymanoğlu ölüm yıl dönümüde dualarla anılıyor. Dünya ve Türk halter tarihinde un..
Bakan Soylu kritik gelişmeyi duyurdu: Yakın zamanda kurulacak
Gündem

Bakan Soylu kritik gelişmeyi duyurdu: Yakın zamanda kurulacak

Düzensiz göçle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye ile İtalya arasında yeni bir mekanizma kurmaya karar verdik" açıklama..
Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi
Dünya

Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi

Almanya’nın Köln kentinde yer alan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne, kundaklama girişiminde bulunan sa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay