Soğuk kahve tarifi, nasıl yapılır?

Soğuk kahveyi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Malzemeler

2 yemek kaşığı instant kahve

1 su bardağı soğuk süt

2 adet esmer şeker

Yarım çay bardağı soğuk su

2-3 adet buz küpü

Servis için (İsteğe göre)

Çikolata rendesi

Çilek

Kakao

Soğuk kahve nasıl yapılır?

İlk olarak blender haznesine su, toz şeker ve instant kahveyi alarak karıştırın. Kahveli karışım tamamen eriyinceye kadar blenderı çalıştırın. Ardından blenderın içerisine soğuk sütü de ekleyerek köpükleninceye kadar karıştırın. Son olarak buz parçalarını da blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar blenderı çalıştırın. Hazırladığınız karışımı büyük bir bardağa dökün. Üzerine çikolata rendesi, kakao ve meyve dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.Afiyet olsun.

Türk kahvesinden soğuk kahve yapılır mı?

Türk kahvesini sıcak su ile karıştırın. Yaklaşık 1 dakika kaşıkla karıştırın, üzeri hafif köpüklenecek. Üzerine buz ve sütü ekleyin. karıştırmaya devam edin. Ardından tatlandırmak için bal ve şurup ekleyin.

Soğuk kahve içilirse ne olur?

Soğuk demlenmiş kahve, kafein, fenolik bileşikler, magnezyum, trigonellin, quinides ve lignanlar dahil kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek bileşikler içerir. Bunlar insülin duyarlılığını arttırır, kan şekerini stabilize eder ve kan basıncını düşürür.