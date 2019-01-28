Soğuk havada şampiyonluğa kürek çekiyorlar





ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyamanlı 16 lise öğrencisinin yer aldığı Adıyaman Gençlikspor Kürek Takımı, soğuk havaya aldırış etmeden, yaz aylarında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için Atatürk Barajı'nda ter döküyor.

Özellikle hafta sonları sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan gençler, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gazihandede mevkisindeki Atatürk Barajı kıyısındaki su sporları tesisinde bir araya geliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 3 yıl önce açılan kürek kurslarına katılarak spora başlayan gençler, Türkiye Kürek Federasyonu organizasyonuyla yazın gerçekleştirilecek, Deniz Küreği Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar ve gençlerde kürsüye çıkabilmek için antrenman yapıyor.





- "Her şeye rağmen vazgeçmiyoruz"





Güzel Sanatlar Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Elçin Güzey (16), AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörünün tavsiye üzerine kürek sporuna başladığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır kürek sporuyla ilgilendiğini ifade eden Elçin, "Geçen yıl haziran ayında düzenlenen Türkiye Kürek Kupası'nda 1'inci oldum. Daha önceki yıllarda Türkiye 2'nciliğini kazandım. Şu anda önümüzdeki yaz düzenlenecek Türkiye Kürek Kupası ve Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Soğuk bir hava var. Bazen yüzümüzü hissetmiyoruz. Her şeye rağmen vazgeçmiyoruz. Takımımla Türkiye şampiyonluğunu hedefliyorum." diye konuştu.

Elçin Güzey, arkadaşlarına ve tüm genç kızlara kürek sporunu tavsiye ettiğini, bu sporun kaslarını güçlendirdiğini kaydetti.

Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Işık (15) ise iki yıldır kürek çektiğini ve bu sporu çok sevdiğini anlattı.

Başarılarından bahseden Muhammed Mustafa, "Kürek branşında dümenci olarak, dört çifte stilinde hem erkek hem de kızlarda derece elde ettim. Önümüzdeki yaz düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyorum. Özellikle Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Soğuk havalara aldırış etmiyorum. Yılmadan azimle şampiyonaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi Nuray Şemtuncan da geçen yıl düzenlenen Türkiye Kupası'nda dört çifte kategorisinde Türkiye birinciliği elde ettiğini belirterek, "Çok soğuk bir hava var. Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Özellikle hafta sonları antrenmanlara geliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Atatürk Barajı dalgası olmayan bir baraj olduğu için şanslıyız"





Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kürek antrenörü olarak görev yapan Uğur Sever, 16 sporcusunun olduğunu ve sporcularını Atatürk Barajı'nda şampiyonaya hazırladığını aktardı.

Zor bir sporla uğraştıklarını dile getiren Sever, şunları kaydetti:

"Baraj kıyısında Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Geçmişte derecelerimiz oldu. Fethiye'de düzenlenen Akdeniz Kupası'nda dört çiftede birinci olduk. Türkiye Kupası'nda derecelerimiz var. 2019'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda hedefimiz birincilik. Soğuk havada antrenman yapmamız tabii ki dezavantaj ama Atatürk Barajı dalgası olmayan bir baraj olduğu için şanslıyız."



