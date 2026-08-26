Soğuk hava ve yağmur geliyor! İstanbul’da hava 10 derece birden düşecek

İstanbul’da hafta boyunca 32 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren yerini Kırım ve Karadeniz üzerinden gelen serin havaya bırakacak. Cuma ve cumartesi günleri kent genelinde rüzgarın şiddetlenmesi ve sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

21 DERECEYE DÜŞEBİLİR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yaşanacak hava değişimini ve yağış takvimini şu sözlerle değerlendirdi: "Özellikle perşembeden itibaren kuzeyden gelen serin hava kuzey bölgeleri rahatlatacak. Perşembe günü 31-32 derecelerde olan sıcaklıklar, cuma günü bir anda 21 derecelere kadar düşüyor. Yağışlar cuma sabahı zayıf başlayıp öğleden sonra kuvvetlenecek. Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerde risk biraz daha yüksek. Cumartesi akşamına kadar sürecek yağışların ardından pazar günü sıcaklıklar tekrar 28-29 derecelere çıkacak. İstanbullular cuma gece ve cumartesi sabahı biraz üşüdüklerini hissedecek."

KUVVETLİ POYRAZ UYARISI

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir ise cuma günü Marmara Bölgesi'nin tamamında etkili olacak rüzgar ve yağışa ilişkin uyarılarda bulundu:

"Cuma günü Marmara Bölgesi'nin tamamı kuvvetli poyraz alacak. Rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreyi bulabilir. Trakya'dan başlamak üzere tüm Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi yağış alacak. Bu dalga kenti zor duruma sokmayacak, sadece ferahlatacak yerel sağanaklar getirecek."

Meteoroloji mühendisi Sinan Şahinoğlu da Karadeniz üzerinden taşınan nemli havanın üst seviyelerdeki soğuk havayla etkileşime girmesi sonucu poyrazla birleşen gök gürültülü sağanak geçişlerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.