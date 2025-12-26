Soğuk hava bastırdı, Zilan Çayı tamamen dondu

Erciş'te etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ilçeden geçen Zilan Çayı'nın büyük bir bölümü dondu. Soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan Zilan Çayı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölge sakini Mehmet Said Emen, uzun yıllardır bu denli sert bir kış yaşanmadığını ifade etti. Çayın donmasıyla birlikte su debisinin düştüğünü kaydeden Emen, bazı noktalarda ise akışın neredeyse tamamen durduğunu gözlemlediklerini söyledi.