Soğanlı Vadisi’nde kaya koptu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay yaptığı açıklamada, kaya kopmasının ardından teknik ekiplerin ivedilikle bölgeye sevk edildiğini belirtti. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından uzman ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden Aslanbay, ziyaretçi güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Aslanbay, "Kayseri Soğanlı Vadisinde bulunan kaya oluşumda meydana gelen kaya kopması sonrasında, teknik ekiplerimiz ivedilikle alana intikal etmiştir. Söz konusu alanda yapılan ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ziyaretçi sirkülasyonunun ve saha güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi adına bölgede titiz bir morfolojik temizlik yapılarak güvenli alan oluşturulmuştur. Gelişen lokal kütle hareketinin nedenlerine dair detaylı hasar tespiti, statik-yapısal analizler, jeomorfolojik risk değerlendirmelerinin raporlanması süreci ve hazırlanan veriler ışığında uygulanacak kalıcı müdahale yöntemleri, Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuzca evrensel koruma ilkeleri ve bilimsel kriterler çerçevesinde titizlikle değerlendirilecektir. Yaşanan hadise sebebiyle Soğanlı esnafımıza, kıymetli ziyaretçilere ve bölge insanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.