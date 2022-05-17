Soğanı boyna bağlamanın inanılmaz faydaları! Soğan hangi hastalığa iyi gelir?

Boynunuza Soğan Bağlamanın İnanılmaz Etkileri

Soğanlarda bulunan kükürt bileşiklerinden biri olan (S-metilsistein) ve kuersetin vücuttaki kan şekeri seviyesini kontrol etmede yararlı etkilere sahip olabilir. Soğanda bulunan krom, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Soğanlardaki kersetin (ve diğer flavonoidler) enflamasyonun önlenmesine yardımcı olur.

Soğanın içinde kükürt fazla bulunur. Kükürt karaciğere detoks uygular ve karaciğerde oluşan metalleri uzaklaştırır.

Soğan sarımsak gibi kokusu yüzünden yemekten korktuğumuz oluyor ancak, sarımsak gibi sağlıklı olması nedeniyle uzmanlar tarafından tüketilmesi isteniliyor. Soğan suyunun sağlık açısından ilk olarak antiseptik olması ve bakterilere karşı vücudu korumasıdır.

Bir dilim olarak kesilmiş kuru soğanı boynunuza bağlayıp bir süre beklettiğinizde vücudunuzda bu metamorfozlar alana kazanç;

Kan arınılır ve kolestereol düşürücü etkisi var.

Kanda ki pıhtının ortadan kalkmasına astıma yardımcı olur.

Soğanı kesip gösterilen şekilde uyuduğunuzda vücudunuzdaki eklem, baş ağrısını yok edecektir.

Soğan hangi hastalığa iyi gelir?

Soğan, insanlık tarihi boyunca en yaygın kullanılan şifalı sebzelerden biridir. Güçlü bir antioksidan olarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıklardan korur. Etkili bir balgam söktürücüdür ve kalp sağlığını destekler.

Soğanın faydaları nelerdir?

Tansiyon: Soğanda bulunan “quercetin” adlı bileşenin tansiyon ve hipertansiyon hastalarına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Kolesterol: HDL Kolesterolünüzü yükseltmek istiyorsanız soğan yemeniz gerekir. Yüksek kolesterollü et yemekleriyle beraber soğan yiyerek kötü kolesterolü damarlarınızı koruyabilirsiniz.

Mide krampları: Yapılan araştırmalar sonucu kırmızı soğan besin zehirlenmesi ve mide kramplarına karşı iyi geliyor.

Bütün soğanlar antioksidan taşıyor fakat kırmızı soğan beyaz soğana göre daha fazla antioksidan taşıyor. Soğanın kökü olan kısmı kanserden koruyor.

Kanserle savaşır

Kırmızı soğanlar, meme ve kolon kanseri hücrelerini yok etmede en etkili olanlardır. Soğanların, kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynayan kuersetin adı verilen güçlü bir bileşikleri vardır.

Düşük kan şekeri seviyeleri

Soğanlarda bulunan kükürt bileşiklerinden biri olan (S-metilsistein) ve kuersetin vücuttaki kan şekeri seviyesini kontrol etmede yararlı etkilere sahip olabilir. Soğanda bulunan krom, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

İltihap ve diğer alerjileri önler

Soğanlardaki kersetin (ve diğer flavonoidler) enflamasyonun önlenmesine yardımcı olur. Soğan ayrıca, hücrelerin histamin salmasını engelleyerek alerjilerin tedavisine de yardımcı olur. Kuersetinin antihistaminik özellikleri de burun tıkanıklığını azaltmada yararlıdır. Soğanın antibiyotik etkileri yara iyileşmesini hızlandırır.

Sağlıklı nefes

Astım ve alerjik rinit gibi solunum sorunları olan hastalar, soğan ekstrelerinden yararlanabilirler. Soğanda bulunan prebiyotikler burun tıkanıklığının giderilmesine ve böylece huzurlu bir uykuya yardımcı olabilir.

Göz sağlığını geliştirir

Soğanlardaki kükürt, göz merceğinin sağlığını iyileştirir, böylece görüşe yardımcı olur. Bir antioksidan görevi gören ve glokom, maküler dejenerasyon ve katarakt riskini azaltan glutatyon adlı proteinin daha büyük bir üretimini uyarır. Soğanlardaki selenyum gözdeki E vitamini destekler (gözdeki hücreleri korur). Ekstraktlar ayrıca kornea bulanıklığının önlenmesine yardımcı olabilir ve soğan suyu da damla damla olarak kullanılabilir.

Ağız sağlığı için

Soğanlar, diş çürümesine neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olan tiyosülfinatlar ve tiyosülfonatlar (kükürt bileşikleri) açısından zengin bir kaynaktır. Soğan ayrıca dişleri sağlıklı tutan C vitamini bakımından da zengindir ve diş ağrısını hafifletebilir.

Soğan ve saç büyümesi

Antibakteriyel ve antifungal özelliklerde zengin olan soğan, saçın beslemesine yardımcı olur ve büyümesini artırır. Zengin sülfür içeriği ve antioksidanlar incelme, kırılma ve erken grileşmeyi önler. Kepekle savaşır ve saçların büyümesinde yardımcı olan kan dolaşımına destek olurlar.

Beyin sağlığını geliştirir

Antioksidan bakımından zengin soğanlar, beyindeki zararlı toksinlerle bağlanarak onların vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Soğan ekstraktlarının hipokampusu koruduğui bulunmuştur. Soğanlardaki di-n-propil trisülfid olarak adlandırılan bir başka sülfür bileşiği hafıza bozukluğunu iyileştirir ve yaşa bağlı hafıza kaybını azaltır. Soğanların ayrıca baş dönmesi, epilepsi ve vertigo gibi hastalıkların tedavisine de inanılmaktadır.

Soğanlar, ateşin düşürülmesi, menopoz semptomlarının hafifletilmesi ve oksidatif stresi azaltma gibi diğer faydaları da çok önemlidir. Soğanlarındaki fitokimyasallar, C vitamini ile birlikte bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Ham soğan, kötü kolesterol (LDL) üretimini düşürür. Soğan suyu da ağrı ve yanıklarda anında rahatlama sağlar. Cilt problemleri için de kullanılır.