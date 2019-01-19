Soğandan kötü kokular geliyor

Muhammet Kutlu Ankara

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin 15 Ocak 2019 tarihli sayısında yayınlandı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 olarak uygulanıyordu. Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi. Ancak daha en başından sadece Azerbaycan’dan soğan ithal edenlere izin verilmesi, halkımızın spekülasyondan kurtuluşunun mümkün olmayacağını bir kez daha gösterdi.

Soğanın fiyatı 2018 Haziran ayında 7 TL’yi bulmuştu

Sezonun kötü geçmesi, düşük rekolte ve hastalık etkisiyle soğanın kilogram fiyatı haziran ayında 7 lirayı bulmuştu. Kasım ayında fiyatların 5 lirayı geçmesi stok tartışmalarını beraberinde getirmiş ve Türkiye'deki soğan üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştiren Polatlı'da bazı depolara baskın düzenlenmişti. Baskınlara rağmen soğandaki fiyat artışının süreceği, 10 liraya kadar çıkabileceği yönündeki söylentiler, piyasaları tedirgin etmişti.

Erdoğan “Depoda çürüttünüz” demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız” demişti. Erdoğan, soğanın hastalık sebebiyle depoda çürüdüğü için fiyatının arttığı açıklamalarına da “Hastalıktan çürüdü diyorlar, siz çürüttünüz depoda” diye tepki göstermişti.

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