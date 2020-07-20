Soğan ve patatese ihracat izni
070310190011 GTİP numaralı kuru soğan ile 07190 GTİP numaralı tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı, kuru soğan ile tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracatını serbest bıraktı. Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğinde (İhracat: 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ değişikliğiyle İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:2) 070310190011 GTİP numaralı kuru soğan ile 07190 GTİP numaralı tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.
Kuru soğan ile tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine 7 Ocak 2020 tarihinde eklenmişti.