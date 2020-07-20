  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Soğan ve patatese ihracat izni

070310190011 GTİP numaralı kuru soğan ile 07190 GTİP numaralı tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:21:00 -
Soğan ve patatese ihracat izni

Ticaret Bakanlığı, kuru soğan ile tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracatını serbest bıraktı. Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğinde (İhracat: 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ değişikliğiyle İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:2) 070310190011 GTİP numaralı kuru soğan ile 07190 GTİP numaralı tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.

Kuru soğan ile tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine 7 Ocak 2020 tarihinde eklenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı