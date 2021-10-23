  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Soğan turşusu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Soğan turşusu nasıl yapılır?

Soğan bu sefer turşuya konuk oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 11:53:00 - 2021-10-23 11:54:48
Soğan turşusu nasıl yapılır?

Soğan bu sefer turşuya konuk oluyor. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • Mor soğan
  • Sirke
  • Şeker
  • Tuz
  • Su

Yapılışı

Soğanları halka veya yarım ay şeklinde şekilde doğrayın. Soğanları bir kavanoza alın ve üstünü geçecek kadar turşu suyunu hazırlayın. Bunun için her bir bardak suya bir bardak sirke, bir yemek kaşığı tuz ve şeker ekleyin ve kaynatarak erimesini sağlayın. Bu tarifte elma sirkesi kullandık. Tuz olarak kaya tuzu ve şeker yerine bal kullanabilirsiniz. Kaynayan suyu soğanları tamamen öretecek şekilde kavanoza boşaltın ve oda sıcaklığını gelene kadar dinlendirin. Buzdolabında bekletin. Dilerseniz sumak katarak lezzetlendirebilirsiniz.

 

 

Greyfurt reçeli tarifi
Greyfurt reçeli tarifi

Kadın - Aile

Greyfurt reçeli tarifi

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu
Gündem

Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Akit’i Basın İlan Kurumu’na şikayet edip resmi ilan kesme cezası verilmesini istedi. Basın özgürlüğünü ayakla..
Kadın - Aile

"Tescillenen ayvamızın dünyada rakibi yok"

Sakarya’da yetiştirilen ve dünyaya ihraç edilen dalların sarı altını olarak da hitap edilen coğrafi işaretli ayvanın hasadı başladı. ..
Anaokulu öğrencilerinden turşu
Kadın - Aile

Anaokulu öğrencilerinden turşu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Anaokulu öğrencileri, kışlık turşularını hazırladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay