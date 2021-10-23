Soğan turşusu nasıl yapılır?

Soğan bu sefer turşuya konuk oluyor. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Mor soğan

Sirke

Şeker

Tuz

Su

Yapılışı

Soğanları halka veya yarım ay şeklinde şekilde doğrayın. Soğanları bir kavanoza alın ve üstünü geçecek kadar turşu suyunu hazırlayın. Bunun için her bir bardak suya bir bardak sirke, bir yemek kaşığı tuz ve şeker ekleyin ve kaynatarak erimesini sağlayın. Bu tarifte elma sirkesi kullandık. Tuz olarak kaya tuzu ve şeker yerine bal kullanabilirsiniz. Kaynayan suyu soğanları tamamen öretecek şekilde kavanoza boşaltın ve oda sıcaklığını gelene kadar dinlendirin. Buzdolabında bekletin. Dilerseniz sumak katarak lezzetlendirebilirsiniz.