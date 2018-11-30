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Soğan suyunun faydaları nelerdir?

Soğan suyunun kadın hastalıklarına pek çok faydası vardır. İşte soğan suyunun faydaları…

30 Kasım 2018 Cuma 20:39
Soğan suyunun faydaları nelerdir?

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

SAÇ UZAMASINA ETKİSİ

Önce soğanı ezerek suyunu çıkartın.

1 tatlı kaşığı bal ilave edin, saçınızın derisine masaj yaparak uygulayın.

Bu işlemi uyguladıktan sonra kafanızı bone ile sarın. Daha sonra 1 ile 5 saat arasında kafanızda boneyi tutun.

Daha sonra saçınızı düzgünce yıkayın bu işlemi 10 günde bir gerçekleştirdikten sonra saçınızdaki uzamayı fark edeceksiniz.

CİLDE OLAN OLUMLU ETKİSİ

Soğan aynı zamanda A vitamini, C vitamini ve E vitamini içerir. İçerdiği bu vitaminler sayesinde soğanın cilde de yararları vardır.

Yarım yemek kaşığı taze soğan suyu, 2 yemek kaşığı un, yarım tatlı kaşığı süt, 1 tutam hindistan cevizini macun olana dek karıştırın. Daha sonra bu karışımı cildinize krem niyetine sürün bu işlemi duştan önce yapmak daha sağlıklıdır. Kremi sürdükten yaklaşık 15 dakika sonra yıkayabilirsiniz.

ÇİKOLATA KİSTLERİNE KARŞI BİRE BİR

Soğan suyunun bir diğer faydası da kadınlar tarafından sıkça rastlanan çikolata kistini bitirmesidir. Soğanları çaydanlıkta kaynattıktan sonra günde 3 kez içerseniz sizleri rahatsız eden kistleri yok eder. Bu duru uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.

İltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi olarak kullanılır.

Menopoz şikayetleri sırasında da soğan suyu tüketilmelidir.

Soğan suyunun stres azaltıcı etkisi de vardır. Dolaşım sistemini düzenler.

Soğan suyu prostat tehlikesini minimal seviyeye düşürür.

Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren soğan suyu aynı zamanda balgam problemleri yaşayanlara karşı da tavsiye edilir.

Soğan suyunun balgam sökücü etkisi vardır.

Soğan suyu; polikistik over sendromu tedavisinde de faydalıdır.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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