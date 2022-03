Soğan suyu kürü nasıl yapılır? Doğal antibiyotik soğan suyunun 8 faydası

Hem yemeklerde hem de çiğ olarak tüketilen bir sebze olan soğan, mineral ve vitamin zenginidir. A, B6, C vitaminleri, demir, folik ve potasyum açısından oldukça zengin olan soğan suyu ise adeta doğal bir antibiyotik. İşte Dr. Muammer Yıldız’ın soğan suyuna ilişkin açıklamaları; Hamile kalmak isteyen kadınlardan, iltihap rahatsızlıklarına kadar pek çok alanda tercih edilen soğan suyu, doğal tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Vitamin deposu soğan suyu, birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken aynı zamanda saç ve cilt sağlığı için de doğal bir şifaya dönüşüyor.

Soğan suyunun faydaları

Üst solunum yolu hastalıkları riskini azaltıyor

Güçlü antioksidan ve antibakteriyel özellikler içeren soğan suyu özellikle kış hastalıkları açısından adeta doğal bir antibiyotik etkisi taşıyor. Burun tıkanıklıklarına çözüm oluyor, balgam sökmeye yarıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici rol üstleniyor

Kan basıncını dengeleyen soğan suyu, dolaşım sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Böylece dolaşım bozukluğundan kaynaklanan damar sertleşmesi, damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltırken tedavisine de yardımcı oluyor.

Yağ yakımını hızlandırıp zayıflamaya yardımcı oluyor

Soğan suyu, yüksek oranda antioksidan içeren özelliğiyle ödemlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra toksinleri de temizleyerek yağ yakmayı hızlandırıyor. Tek başına zayıflatmasa da özellikle aç karnına içilen soğan suyunun metabolizma hızını artırdığı ve zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor. Diğer bir ifadeyle iştahı kontrol altına alan soğan suyu, hali hazırda yaptığınız diyeti de desteklemiş oluyor.

Adet söktürücü özellik taşıyor

Soğan suyu, bu açıdan adet düzensizlikleri yaşayan kadınlar için ideal çözüm. Aynı zamanda düzenli kullanıldığında kadınların özel günlerindeki sancılarını da hafifletiyor. Yaşanan şişkinlik, ateş basması, kabızlık ve gaz sancısı gibi problemleri ortadan kaldırıyor.

İltihaba karşı birebir

Soğan suyu, boğaz iltihaplanmasından idrar yolları iltihaplanmasına kadar birçok soruna iyi geliyor ve bu iltihapları kısa sürede tedavi ediyor.

Yumurtalık kistlerinin baş düşmanı

İltihapları ortadan kaldıran soğan suyu, yumurtalık kisti ve miyomları da küçülterek yok etme özelliğine sahip.

Saç dökülmelerini engelliyor

İçerdiği kükürt sayesinde saç için de oldukça faydalı olan soğan suyu, saç tellerinin yapısını güçlendiriyor, saç köklerini besleyerek saç dökülmelerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda inatla uzamayan saçların da hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlıyor. İçerdiği B6 minerali sayesinde saç derisindeki hücreleri yeniliyor. Düzenli olarak kullanıldığında ise saç çıkmayan bölgelerde saç çıkmasına yardımcı oluyor ve saçkıran hastalığına çare oluyor.

Soğan suyu kürü tarifi için malzemeler

1 adet küçük kuru soğan

2 su bardağı içme suyu (hazır su)

kürü tarifi nasıl yapılır?

Kür için tercih etmeniz gereken soğan, açık kahverengi kabuklu soğan olmalı. Dikkat etmeniz gereken kök ve kabukları ile kullanılacağı için sirkeli suda güzelce yıkamak. 2 bardak suyu tencereye alın ve kaynaması için ocağa koyun. Su kaynamaya başladıktan sonra soğanı 4 eşit parçaya kesin ve suyun içine atın. Suyu soğanla birlikte 5 dk. daha kaynatın. Sonrasında kürsünüz hazır. Ilık olarak tüketin. Yemeklerin ana malzemesi, mutfağın demirbaşı olan soğan, kadınların en büyük sorunlarından biri haline gelen polikistik over, adet gecikmesi, menopoz gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Vitamin açısından son derece zengin olan soğan; iyot, fosfor, kükürt, A, B be C vitamini içermesiyle doğal antibiyotik görevi görüyor.

Nasıl tüketilir?

Hazırlanan kürün taze tüketilmesi oldukça önemli. 15 gün boyunca uygulanan kürü, sabah ve akşam yemeklerden 10 dk. önce bir bardak için ve soğan kürünün ılık olmasına özen gösterin.