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Soğan kürü zararlı mı?

Soğan kürü ile ilgili tarif verenler mutlaka kürü 15 gün boyunca kullanmanız ve 15 gün ardından bırakmanız gerektiğini söylerler. Bu uyarıyı dikkate almalısınız aksi halde vücudunuz zarar görür.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:00
Soğan kürü zararlı mı?


Asla mavi ya da kırmızı soğan kullanılmamalıdır.

Soğan suyu tüm tariflerde ılık içilmesi gerektiği söylenir. Soğuk içilmemelidir. Zira soğuk olduğunda herhangi bir faydası olmaz.

Kür içileceği her zaman taze olarak hazırlanmalıdır.

Soğan kürü kullanımına başlandıktan kısa süre sonra akıntılarınızda artış olacaktır. Endişelenmenize gerek yok. Bu kürün bir etkisidir.

Soğan Kürünün Zararları Nelerdir?

Önemli bir hastalığınız varsa mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışınız. Aksi halde alerjik reaksiyon göstererek vücudunuza kalıcı büyük zararlar verebilirsiniz.

Hipoglisemi gibi hastalıklara sahip olanlar soğan kürünü kullanmamalıdırlar. Çok zararlıdır.

Adet dönemini düzenlemek için kürü kullanmak isteyenler mutlaka adet dönemi bitiminden bir hafta sonrayı beklemelidirler. Kesinlikle adet döneminde bu kür kullanılmamalıdır.

İki farklı kürü karıştırmak her zaman çok tehlikelidir. Eğer soğan kürü kullanıyorsanız bu süre zarfında kesinlikle herhangi bir kür kullanmayınız. İki farklı kür birleştiğinde çok zararlı reaksiyonlara sebep olabilir.

Şeker hastalığı sorunu olanlar soğan kürünü kullanırken mutlaka bir doktora danışmalıdırlar. Soğan kürü şeker hastalığına ya da şeker hastalarına bağlı olarak değil şeker hastalığı için kullanılan ilaçlardan dolayı zarar verebilir.

Soğan kürü kullanıldığında elbette birçok fayda sağlar.

Ancak bünyeye, kullanım miktarına ve şekline bağlı olarak kişilerde zararlara yol açabilir.

Bu zararları önlemek için en başta yapılması gereken hekime başvurmanız.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:00
  1. soğan kürü
  2. soğan kürünün zararları

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